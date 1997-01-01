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Чернега Анастасия

Чернега Анастасия

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46
  • +7 (423) 270-27-55
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Открытый Чемпионат Владивостока 2012 — 2 место в категории Любители.
  • IV International Asia-Pacific Pole Acrobatic Dance Championship 2013 — участник.
  • Открытый Чемпионат Владивостока 2014 — победитель в номинации Pole Art.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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