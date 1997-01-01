Чернега Анастасия

Адреса
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Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (423) 270-27-55
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Открытый Чемпионат Владивостока 2012 — 2 место в категории Любители.
- IV International Asia-Pacific Pole Acrobatic Dance Championship 2013 — участник.
- Открытый Чемпионат Владивостока 2014 — победитель в номинации Pole Art.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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