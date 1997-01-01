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Чхань Виктория Андреевна

Чхань Виктория Андреевна

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Шахматы
Стаж 19 лет
Адреса
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Этюд:
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12
  • +7 (994) 007-11-33 , директор
  • +7 (914) 701-26-13
Шахматный клуб "Каисса" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 38
  • +7 (994) 007-11-33 , руководитель
  • +7 (914) 721-57-29 , Желтов Роман Романович (преподаватель)
  • +7 (914) 701-26-13 , Чхань Виктория Андреевна (преподаватель)
  • +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта

Образование

  • Высшее, ДВФУ, специальность "Журналистика".

Курсы повышения квалификации

  • Профессиональная переподготовка в Уральском государственном университете физической культуры по направлению «Физическая культура для общеобразовательных учреждений» (дистанционно)

Участие в соревнованиях

  • Трехкратный чемпион Дальнего Востока по шахматам.
  • Двукратный чемпион Дальнего Востока по шахматам среди женщин.
  • Участник федеральных и международных шахматных соревнований.

Опыт работы

  • Международная лингвистическая школа (ВГУЭС)

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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