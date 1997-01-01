Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Этюд:
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12
- +7 (994) 007-11-33 , директор
- +7 (914) 701-26-13
Шахматный клуб "Каисса" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 38
- +7 (994) 007-11-33 , руководитель
- +7 (914) 721-57-29 , Желтов Роман Романович (преподаватель)
- +7 (914) 701-26-13 , Чхань Виктория Андреевна (преподаватель)
- +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта
Образование
- Высшее, ДВФУ, специальность "Журналистика".
Курсы повышения квалификации
- Профессиональная переподготовка в Уральском государственном университете физической культуры по направлению «Физическая культура для общеобразовательных учреждений» (дистанционно)
Участие в соревнованиях
- Трехкратный чемпион Дальнего Востока по шахматам.
- Двукратный чемпион Дальнего Востока по шахматам среди женщин.
- Участник федеральных и международных шахматных соревнований.
Опыт работы
- Международная лингвистическая школа (ВГУЭС)
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
-
Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
Загрузка комментариев...