Чухачев Владимир Александрович

Адреса
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Этюд:
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12
- +7 (994) 007-11-33 , директор
- +7 (914) 701-26-13
Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 299-00-19 , телефон для записи на занятия в Центре "Чайка"
- +7 (423) 290-32-10 , телефон Шахматной Федерации
- +7 (924) 431-87-78 , тренер-преподаватель
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта
Образование
- Педагогический университет в г. Уссурийске
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Неоднократный призер Чемпионатов по шахматам города и края.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
4 отзыва
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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