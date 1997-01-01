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Чухачев Владимир Александрович

Чухачев Владимир Александрович

8.4 Рейтинг
4 Отзывов
Шахматы
Стаж 9 лет
Адреса
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Этюд:
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12
  • +7 (994) 007-11-33 , директор
  • +7 (914) 701-26-13
Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 299-00-19 , телефон для записи на занятия в Центре "Чайка"
  • +7 (423) 290-32-10 , телефон Шахматной Федерации
  • +7 (924) 431-87-78 , тренер-преподаватель
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта

Образование

  • Педагогический университет в г. Уссурийске

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный призер Чемпионатов по шахматам города и края.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
4 отзыва

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