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Цыплюк Ольга Сергеевна

Цыплюк Ольга Сергеевна

7.5 Рейтинг
9 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 25 лет
Адреса
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Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья":
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Окончила "Приморское краевое училище Культуры" в городе Уссурийске, квалификация - Постановщик театрализованных представлений, преподаватель.
  • Обучается в СПбГУП, заочный факультет (в настоящее время).

Курсы повышения квалификации

  • ДВГАИ, курсы по программе дополнительного образования: Классический и народный танец, современная хореография, 2009 г.
  • Мастер-класс по программе Е.В. Бойко «Практико-теоретические основы джазового танца и их применение при сочинении танцевальных композиций», 2013 г.
  • Мастер-класс по программе А.К. Строкина «Практические основы классического танца и их применение в танцевальных композициях», 2013 г.
  • Мастер-класс по программе А.Л. Носихина «Методика преподавания русского танца и областные особенности русского танца», 2013 г.
  • Сертификат. Обучение по программе «Менеджер в сфере искусства и культуры». Специализация: «Методика преподавания современного танца для детей», 2013 г.
  • Сертификат "Современные психолингвистические методики при работе с детьми в группах и индивидуально" под руководством Сергея Пичуричкина, ноябрь 2016 г.
  • Сертификат за участие в семинаре Ульяны Костиной "Как привести свой коллектив к успеху", февраль 2016 г.
  • Сертификат за участие во Всероссийской Онлайн Конференции для хореографов - кой Онлайн Конференции для хореографов, 2016 г.
  • Сертификат за участие в Семинаре "Балетная гимнастика и растяжка" под руководством Т. Крук, 2017 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
9 отзывов

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