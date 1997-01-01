Цыплюк Ольга Сергеевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Окончила "Приморское краевое училище Культуры" в городе Уссурийске, квалификация - Постановщик театрализованных представлений, преподаватель.
- Обучается в СПбГУП, заочный факультет (в настоящее время).
Курсы повышения квалификации
- ДВГАИ, курсы по программе дополнительного образования: Классический и народный танец, современная хореография, 2009 г.
- Мастер-класс по программе Е.В. Бойко «Практико-теоретические основы джазового танца и их применение при сочинении танцевальных композиций», 2013 г.
- Мастер-класс по программе А.К. Строкина «Практические основы классического танца и их применение в танцевальных композициях», 2013 г.
- Мастер-класс по программе А.Л. Носихина «Методика преподавания русского танца и областные особенности русского танца», 2013 г.
- Сертификат. Обучение по программе «Менеджер в сфере искусства и культуры». Специализация: «Методика преподавания современного танца для детей», 2013 г.
- Сертификат "Современные психолингвистические методики при работе с детьми в группах и индивидуально" под руководством Сергея Пичуричкина, ноябрь 2016 г.
- Сертификат за участие в семинаре Ульяны Костиной "Как привести свой коллектив к успеху", февраль 2016 г.
- Сертификат за участие во Всероссийской Онлайн Конференции для хореографов - кой Онлайн Конференции для хореографов, 2016 г.
- Сертификат за участие в Семинаре "Балетная гимнастика и растяжка" под руководством Т. Крук, 2017 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
9 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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