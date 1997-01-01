Данилова Анна Сергеевна

Многократная Чемпионка Приморского края по классическим шахматам среди женщин. Многократная Чемпионка Дальневосточного федерального округа среди девушек. Победительница 3 этапа второй летней спартакиады учащихся России по шахматам среди девушек. Победительница Сахалинской области среди юношей и девушек. Стаж шахматной практики - 19 лет, стаж преподавательской деятельности - 3 года.
Адреса
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Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 299-00-19 , телефон для записи на занятия в Центре "Чайка"
- +7 (423) 290-32-10 , телефон Шахматной Федерации
- +7 (924) 431-87-78 , тренер-преподаватель
Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация о преподавателе
Звание
- Международный мастер по шахматам
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократная Чемпионка Приморского края по классическим шахматам среди женщин.
- Многократная Чемпионка Дальневосточного федерального округа среди девушек.
- Победительница 3 этапа второй летней спартакиады учащихся России по шахматам среди девушек.
- Победительница Сахалинской области среди юношей и девушек.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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