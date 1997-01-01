Данилова Анна Сергеевна

Многократная Чемпионка Приморского края по классическим шахматам среди женщин. Многократная Чемпионка Дальневосточного федерального округа среди девушек. Победительница 3 этапа второй летней спартакиады учащихся России по шахматам среди девушек. Победительница Сахалинской области среди юношей и девушек. Стаж шахматной практики - 19 лет, стаж преподавательской деятельности - 3 года.