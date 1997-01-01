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Данилова Анна Сергеевна

Данилова Анна Сергеевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 21 год
Адреса
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Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 299-00-19 , телефон для записи на занятия в Центре "Чайка"
  • +7 (423) 290-32-10 , телефон Шахматной Федерации
  • +7 (924) 431-87-78 , тренер-преподаватель
Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации:
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация о преподавателе

Звание

  • Международный мастер по шахматам

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Многократная Чемпионка Приморского края по классическим шахматам среди женщин.
  • Многократная Чемпионка Дальневосточного федерального округа среди девушек.
  • Победительница 3 этапа второй летней спартакиады учащихся России по шахматам среди девушек.
  • Победительница Сахалинской области среди юношей и девушек.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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