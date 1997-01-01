Дарья Кравченко

Рисуя, ты учишься замечать прекрасное, рассказывая, ты учишься дарить его окружающим. Оба эти рода деятельности сопровождали меня всю жизнь, и сейчас тенденция сохраняется. Приятно видеть, что мои ученики стремятся использовать важнейшие инструменты — руки, разум и речь. По факту, это все, что у нас есть.
Адреса
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Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ВГУЭС, Имиджмейкерские услуги, 4 курс.
- Школа искусств, направление «Изобразительное искусство» (красный диплом)
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократный победитель зональных олимпиад по живописи и графике.
- Призер краевого тура Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
- Призер ежегодной Научно-практической конференции.
- Участница и победитель поэтического турнира «Дело чести».
Опыт работы
- В школьные годы работала на телевидении корреспондентом и телеведущей.
- Резидент первого поэтического шоу Приморского края «Класс коррекции».
- Готовила юных спикеров для TEDxYouth Vladivostok.
- Участница литературного стендапа «Кот Бродского».
- Член «Ораторского клуба Владивостока».
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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