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Дарья Кравченко

Дарья Кравченко

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО, Развитие речи, Дизайн, Графика, Риторика
Стаж не указан
Адреса
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Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
  • +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ВГУЭС, Имиджмейкерские услуги, 4 курс.
  • Школа искусств, направление «Изобразительное искусство» (красный диплом)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Многократный победитель зональных олимпиад по живописи и графике.
  • Призер краевого тура Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
  • Призер ежегодной Научно-практической конференции.
  • Участница и победитель поэтического турнира «Дело чести».

Опыт работы

  • В школьные годы работала на телевидении корреспондентом и телеведущей.
  • Резидент первого поэтического шоу Приморского края «Класс коррекции».
  • Готовила юных спикеров для TEDxYouth Vladivostok.
  • Участница литературного стендапа «Кот Бродского».
  • Член «Ораторского клуба Владивостока».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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