Дарья Кравченко

Рисуя, ты учишься замечать прекрасное, рассказывая, ты учишься дарить его окружающим. Оба эти рода деятельности сопровождали меня всю жизнь, и сейчас тенденция сохраняется. Приятно видеть, что мои ученики стремятся использовать важнейшие инструменты — руки, разум и речь. По факту, это все, что у нас есть.