Давидович Марина

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Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль":
Владивосток, район Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГТУ, инженер-технолог художественной обработки материалов, специализация керамика, 2005 г. окончания
- ИППК ДВГТУ, педагог высшей школы
Курсы повышения квалификации
- Курс китайской традиционной живописи, художник Чу, г. Циндао (Китай, провинция Шаньдун), 2009 г.
- Курс живописи «сеи» и каллиграфии в Ляонинском Университете Науки и Технологий (Китай, г. Аньшань, провинция Ляонин), 2010 г.
Участие в соревнованиях
- Выездной пленэр в ДЦ «Океан» под руководством Морозовой Г. В., 1998 г.
- Пленэр под руководством художника-керамиста Лапо Е. Г., 2005 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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