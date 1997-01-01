Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Давидович Марина

Давидович Марина

9.0 Рейтинг
1 Отзывов
ИЗО
Стаж 11 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль":
Владивосток, район Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГТУ, инженер-технолог художественной обработки материалов, специализация керамика, 2005 г. окончания
  • ИППК ДВГТУ, педагог высшей школы

Курсы повышения квалификации

  • Курс китайской традиционной живописи, художник Чу, г. Циндао (Китай, провинция Шаньдун), 2009 г.
  • Курс живописи «сеи» и каллиграфии в Ляонинском Университете Науки и Технологий (Китай, г. Аньшань, провинция Ляонин), 2010 г.

Участие в соревнованиях

  • Выездной пленэр в ДЦ «Океан» под руководством Морозовой Г. В., 1998 г.
  • Пленэр под руководством художника-керамиста Лапо Е. Г., 2005 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели