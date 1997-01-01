Дектерёв Данил Дмитриевич

Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победитель краевых турниров по Бразильскому Джиу-Джитсу в разделе "nogi", 2017 год.
- Победитель первенства Приморского края по ММА, 2015 год.
- Призер чемпионата края по ММА, 2016 год.
- Победитель международного турнира по современному панкратиону MFP, Уссурийск, 2016 год.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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