Дубков Сергей Алексеевич

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"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Конструирование в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Уссурийский Государственный Педагогический Институт, отделение "Физики и Математики" (1997–2003 года), специальность - учитель физики с правом преподавания математики.
Курсы повышения квалификации
- Ростовский центр повышения квалификации в области информационных технологий и связи, программа «Монтаж и измерение на волоконно-оптических линях передачи (ВОЛП)», 2014 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- ТТДВ, 2010-2016 года.
- МАОУ ДОД «Центринформ» с 2016 года.
- Программирование на VB (небольшие программы для личного пользования и макросы в MS Office Excel).
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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