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Дубков Сергей Алексеевич

Дубков Сергей Алексеевич

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Информатика, Конструирование, Программирование
Стаж 10 лет
Адреса
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"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Конструирование в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Уссурийский Государственный Педагогический Институт, отделение "Физики и Математики" (1997–2003 года), специальность - учитель физики с правом преподавания математики.

Курсы повышения квалификации

  • Ростовский центр повышения квалификации в области информационных технологий и связи, программа «Монтаж и измерение на волоконно-оптических линях передачи (ВОЛП)», 2014 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • ТТДВ, 2010-2016 года.
  • МАОУ ДОД «Центринформ» с 2016 года.
  • Программирование на VB (небольшие программы для личного пользования и макросы в MS Office Excel).

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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