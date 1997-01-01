Дубовой Роман
Заслуженный мастер спорта РФ по плаванию. Тренер по ОФП
Адреса
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Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка":
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка":
Артём, ул. Фрунзе, 32б
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта международного класса
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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