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Дубовой Роман

Дубовой Роман

6.4 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Горные лыжи
Стаж 9 лет
Адреса
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Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка":
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка":
Артём, ул. Фрунзе, 32б
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта международного класса

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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