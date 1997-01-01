Евгений Михайленко

Физика – описание природы языком математики. Что вижу, то и записываю, только умными словами. Физика нужна не для того, чтобы подчинить или значительно изменить природу, а просто записать наблюдения и попробовать их предсказать. Если повезёт, конечно же. Так как мы записываем явления при помощи языка математики, то они представляются логичными и последовательными. Поэтому стоит только запомнить парочку исходных формул, а все выводы последуют из того, насколько вы сообразительны и логичны в своих умозаключениях. Подобные дисциплины не нужно учить и стараться запомнить всё и вся, тут важна ваша последовательность мысли. Вот над тренировкой подобного стиля мышления мы и займёмся на занятиях. Но это не точно :)
Адреса
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Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
- ДВФУ, Школа естественных наук, бакалавр.
- ДВФУ, Школа естественных наук, Физика наноразмерных систем, магистр.
- ДВФУ, Школа естественных наук, Физика конденсированного состояния, аспирант, 2 курс.
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
- Работа над монографией по электронному строению простых веществ.
- Очное участие в дальневосточных конференциях «Оптические свойства вещества».
- Публикации в научных журналах по теме «Изучение электронного строения комплексов редкоземельных элементов».
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