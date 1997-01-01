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Евгений Михайленко

Евгений Михайленко

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Физика
Стаж не указан
Адреса
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Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
  • +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВФУ, Школа естественных наук, бакалавр.
  • ДВФУ, Школа естественных наук, Физика наноразмерных систем, магистр.
  • ДВФУ, Школа естественных наук, Физика конденсированного состояния, аспирант, 2 курс.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работа над монографией по электронному строению простых веществ.
  • Очное участие в дальневосточных конференциях «Оптические свойства вещества».
  • Публикации в научных журналах по теме «Изучение электронного строения комплексов редкоземельных элементов».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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