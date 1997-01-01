Евгений Михайленко

Физика – описание природы языком математики. Что вижу, то и записываю, только умными словами. Физика нужна не для того, чтобы подчинить или значительно изменить природу, а просто записать наблюдения и попробовать их предсказать. Если повезёт, конечно же. Так как мы записываем явления при помощи языка математики, то они представляются логичными и последовательными. Поэтому стоит только запомнить парочку исходных формул, а все выводы последуют из того, насколько вы сообразительны и логичны в своих умозаключениях. Подобные дисциплины не нужно учить и стараться запомнить всё и вся, тут важна ваша последовательность мысли. Вот над тренировкой подобного стиля мышления мы и займёмся на занятиях. Но это не точно :)