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Федорова Марина Борисовна

Федорова Марина Борисовна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж 6 лет
Адреса
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Программа "Маленький художник" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная государственная академия искусств, живопись, 2013 год.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ученик занял 2 место в конкурсе рисунков «Иллюстрация к сказке» в Международном конкурсе детских талантов и мастерства «Радуга» (2014 год).
  • Ученик занял 3 место в городской выставке-конкурсе, посвящённой Дню народного единства (2014 год).
  • Ученики заняли 1 и 3 место в номинации «Изобразительное искусство» в районном конкурсе «Мы жить желаем в мире без пожаров» (2015 год).
  • Ученик занял 2 место в городском конкурсе «Мир без войны» (2015 год).
  • Ученики заняли 1 и 2 место в городском конкурсе «Город мой родной», проходившем в Детской картинной галерее и посвященном 155-летию Владивостока (2015 год).
  • Ученики заняли 2 и 3 место на городской выставке-конкурсе детского рисунка «Город детства моего….» (2015 год).
0 отзывов

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