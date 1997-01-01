Федорова Марина Борисовна

Адреса
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Программа "Маленький художник" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточная государственная академия искусств, живопись, 2013 год.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ученик занял 2 место в конкурсе рисунков «Иллюстрация к сказке» в Международном конкурсе детских талантов и мастерства «Радуга» (2014 год).
- Ученик занял 3 место в городской выставке-конкурсе, посвящённой Дню народного единства (2014 год).
- Ученики заняли 1 и 3 место в номинации «Изобразительное искусство» в районном конкурсе «Мы жить желаем в мире без пожаров» (2015 год).
- Ученик занял 2 место в городском конкурсе «Мир без войны» (2015 год).
- Ученики заняли 1 и 2 место в городском конкурсе «Город мой родной», проходившем в Детской картинной галерее и посвященном 155-летию Владивостока (2015 год).
- Ученики заняли 2 и 3 место на городской выставке-конкурсе детского рисунка «Город детства моего….» (2015 год).
0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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