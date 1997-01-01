Федорова Наталья Александровна

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Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
- ДВГАИ «Классический и народный танец, современная хореография», 2009 г.
- ДВГАИ «Еврейский народный танец» мастер-класс Е.А.Антоновой, 2011 г.
- Сертификат участия в мастер — классе по программе А.Л. Носихина «Методика преподавания русского танца и областные особенности русского танца», 2013 г.
- КГУКИ «Техника исполнения движений русского народного танца, 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
5 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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