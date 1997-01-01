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Федорова Наталья Александровна

Федорова Наталья Александровна

6.5 Рейтинг
5 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж не указан
Адреса
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Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья":
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • ДВГАИ «Классический и народный танец, современная хореография», 2009 г.
  • ДВГАИ «Еврейский народный танец» мастер-класс Е.А.Антоновой, 2011 г.
  • Сертификат участия в мастер — классе по программе А.Л. Носихина «Методика преподавания русского танца и областные особенности русского танца», 2013 г.
  • КГУКИ «Техника исполнения движений русского народного танца, 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
5 отзывов

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