Гальчинская Лена

Адреса
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Английский для малышей в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
- +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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