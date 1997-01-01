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Гевондова Анастасия

Гевондова Анастасия

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 9 лет
Адреса
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Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Г. Санкт-Петербург: Алексей Казаков - JazzFunk, Александра Пирогова - Dancehall
  • Г. Новосибирск: Александр Паутов - House, DHQ Fraules Елена Яткина - Dancehall
  • Г. Москва: Михаил Видякин, Роман Бурыкин - House; JiffsonJiff, DHQ LUA Лилия Едиханова, Андрей Бойко, Юлия Соболева, Павел Трутнев - Dancehall; Banzay - Hip-hop; Яков Рогов - Hip-hop choreo + Jazz funk.
  • LatonyaStyle (Ямайка), QueensyBlazingcrew - Dancehall

Участие в соревнованиях

  • Danceplane (DP2, DP3, DP4, DP6, DP8): победительница в номинациях hip-hop 1х1, 2х2
  • Persona Grata :2 финалисткабаттлов hip-hop 1x1
  • Dvfrenemies 3: победительница в номинаци b hip-hop 1х1
  • Всероссийский фестиваль Хип-хоп культуры «Запах Дыма»: победительница в номинации hip-hop 1x1 (г. Санкт-Петербург)
  • «Танцевальный прибой»: лауреат в номинации «Современная хореография»

Опыт работы

  • Постоянный судья SA Battles (2010г, 2011г, 2012г, summer battles 2012, Community 2013 г.)
  • Судья 8й Биеннале Визуальных Искусств в номинации hip-hop
  • Судья и преподаватель краевого конкурса среди школьников StarTeen 2013 г.
  • Приглашенный преподаватель в рамках городского конкурса «День Тигра» 2014 г.
  • Приглашенный преподаватель танцевального лектория «Wecandance» 2015 г.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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