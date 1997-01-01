Гевондова Анастасия

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Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Г. Санкт-Петербург: Алексей Казаков - JazzFunk, Александра Пирогова - Dancehall
- Г. Новосибирск: Александр Паутов - House, DHQ Fraules Елена Яткина - Dancehall
- Г. Москва: Михаил Видякин, Роман Бурыкин - House; JiffsonJiff, DHQ LUA Лилия Едиханова, Андрей Бойко, Юлия Соболева, Павел Трутнев - Dancehall; Banzay - Hip-hop; Яков Рогов - Hip-hop choreo + Jazz funk.
- LatonyaStyle (Ямайка), QueensyBlazingcrew - Dancehall
Участие в соревнованиях
- Danceplane (DP2, DP3, DP4, DP6, DP8): победительница в номинациях hip-hop 1х1, 2х2
- Persona Grata :2 финалисткабаттлов hip-hop 1x1
- Dvfrenemies 3: победительница в номинаци b hip-hop 1х1
- Всероссийский фестиваль Хип-хоп культуры «Запах Дыма»: победительница в номинации hip-hop 1x1 (г. Санкт-Петербург)
- «Танцевальный прибой»: лауреат в номинации «Современная хореография»
Опыт работы
- Постоянный судья SA Battles (2010г, 2011г, 2012г, summer battles 2012, Community 2013 г.)
- Судья 8й Биеннале Визуальных Искусств в номинации hip-hop
- Судья и преподаватель краевого конкурса среди школьников StarTeen 2013 г.
- Приглашенный преподаватель в рамках городского конкурса «День Тигра» 2014 г.
- Приглашенный преподаватель танцевального лектория «Wecandance» 2015 г.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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