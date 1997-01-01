Головатюк Елена Андреевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Тренер-преподаватель высшей категории
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт, специальность - учитель физкультуры.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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