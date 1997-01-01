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Гончар Анна

Гончар Анна

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 5 лет
Адреса
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Детский танец в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
  • +7 (423) 274-42-15
  • +7 (904) 623-26-49
  • +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС спорта по спортивным бальным танцам

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Призер и победитель всероссийских и международных соревнований

Опыт работы

  • 3 года

Титулованные ученики

  • Достижениями в преподавании являются победы и успешные выступления учеников на региональных и международных соревнованиях.
0 отзывов

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