Гончар Анна

Адреса
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Детский танец в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
- +7 (423) 274-42-15
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе
Звание
- КМС спорта по спортивным бальным танцам
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Призер и победитель всероссийских и международных соревнований
Опыт работы
- 3 года
Титулованные ученики
- Достижениями в преподавании являются победы и успешные выступления учеников на региональных и международных соревнованиях.
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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