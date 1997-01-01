Горбунова Юлия Николаевна
Художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, педагог-хореограф высшей квалификационной категории. Под ее руководством ансамбль ежегодно добивается новых достижений в городских, региональных, международных конкурсах и фестивалях. "Танцевать могут все! Танцуй душой и тебя поймут зрители. Будь правдивым в танце и тебе поверят миллионы. Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье и радости".
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, факультет Искусств, кафедра Хореографии (окончила с отличием ).
Курсы повышения квалификации
- ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» ФППК по программе «Помощник руководителя» сфера деятельности: «Педагогическое мастерство и применение современных методов в обучении детей хореографии», 2009 г.
- ГОАУ ДПО ПК ИРО «Интеграция общего и дополнительного образования детей в усовиях реализации ФГОС общего образования», 2012 г.
- ГОАУ ДПО ПК ИРО «Интеграция общего и дополнительного образования детей в усовиях реализации ФГОС общего образования», 2013 г.
- «Конкурсная деятельность хореографического коллектива», 2013 г.
- «Методика преподавания русского танца и областных особенностей русского танца», 2013 г.
Участие в соревнованиях
- Благодарственное письмо мэрии г.Владивостока за победу в номинации «Лучший педагог дополнительного образования 2013 года».
- Обладатель диплома народного признания «Любимый педагог» 2013 года.
- Благодарность Департамента культуры Приморского края в 2016 году.
- Благодарность Департамента образование Приморского края в 2015 году.
- Благодарственное письмо губернатора Приморского края в 2015 году.
- Гран-при Международного молодёжного динамического фестиваля в городе Вонжу, республики Корея, 2015 год.
Опыт работы
- Участник культурной программы, представитель Приморского края на Олимпиаде 2014 года в г.Сочи.
- Участник культурной программы Восточного Экономического Форума в 2016 году.
- Член жюри Дальневосточного студенческого конкурса «Реверанс», с 2009 по 2012 год.
- Судья 3 категории по народному, стилизованному и фольклорному танцу ОРТО.
- Организатор городского конкурса хореографических коллективов образовательных учреждений г.Владивостока «Танцевальный мир без границ».
Титулованные ученики
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26 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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