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Горбунова Юлия Николаевна

Горбунова Юлия Николаевна

9.5 Рейтинг
26 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 30 лет
Адреса
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Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья":
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, факультет Искусств, кафедра Хореографии (окончила с отличием ).

Курсы повышения квалификации

  • ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» ФППК по программе «Помощник руководителя» сфера деятельности: «Педагогическое мастерство и применение современных методов в обучении детей хореографии», 2009 г.
  • ГОАУ ДПО ПК ИРО «Интеграция общего и дополнительного образования детей в усовиях реализации ФГОС общего образования», 2012 г.
  • ГОАУ ДПО ПК ИРО «Интеграция общего и дополнительного образования детей в усовиях реализации ФГОС общего образования», 2013 г.
  • «Конкурсная деятельность хореографического коллектива», 2013 г.
  • «Методика преподавания русского танца и областных особенностей русского танца», 2013 г.

Участие в соревнованиях

  • Благодарственное письмо мэрии г.Владивостока за победу в номинации «Лучший педагог дополнительного образования 2013 года».
  • Обладатель диплома народного признания «Любимый педагог» 2013 года.
  • Благодарность Департамента культуры Приморского края в 2016 году.
  • Благодарность Департамента образование Приморского края в 2015 году.
  • Благодарственное письмо губернатора Приморского края в 2015 году.
  • Гран-при Международного молодёжного динамического фестиваля в городе Вонжу, республики Корея, 2015 год.

Опыт работы

  • Участник культурной программы, представитель Приморского края на Олимпиаде 2014 года в г.Сочи.
  • Участник культурной программы Восточного Экономического Форума в 2016 году.
  • Член жюри Дальневосточного студенческого конкурса «Реверанс», с 2009 по 2012 год.
  • Судья 3 категории по народному, стилизованному и фольклорному танцу ОРТО.
  • Организатор городского конкурса хореографических коллективов образовательных учреждений г.Владивостока «Танцевальный мир без границ».

Титулованные ученики

  • Нет информации
26 отзывов

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