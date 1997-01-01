Горбунова Юлия Николаевна

Художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, педагог-хореограф высшей квалификационной категории. Под ее руководством ансамбль ежегодно добивается новых достижений в городских, региональных, международных конкурсах и фестивалях. "Танцевать могут все! Танцуй душой и тебя поймут зрители. Будь правдивым в танце и тебе поверят миллионы. Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье и радости".