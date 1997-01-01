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Гордеев Сергей Дмитриевич

Гордеев Сергей Дмитриевич

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Таекван-до
Стаж 9 лет
Адреса
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Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный призер и чемпион международных соревнований по тхэквондо ITF 2011, 2013 года.

Опыт работы

  • Детский центр "Развитие", спортивный тренер, 2013-2014 годы.
  • Детский санаторий "Седанка", спортивный тренер, 2015 год.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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