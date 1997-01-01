Гордеев Сергей Дмитриевич
Имеет черный пояс и 2 Дан по тхэквондо. Является неоднократным призером и чемпионом международных соревнований по тхэквондо ITF.
Адреса
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Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Неоднократный призер и чемпион международных соревнований по тхэквондо ITF 2011, 2013 года.
Опыт работы
- Детский центр "Развитие", спортивный тренер, 2013-2014 годы.
- Детский санаторий "Седанка", спортивный тренер, 2015 год.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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