Грабовская Даша

Психолог, окончила Московский университет СГА. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано и вокала. Выступала на многочисленных городских концертах, в том числе и Жемчужине Приморья, 10 лет занималась эстрадными, народными танцами и танцами хип-хоп, 3 года отдала большому теннису. Хобби: экстремальные виды спорта, сноуборд, лыжи, скейтборд и многое другое.