Грабовская Даша
Психолог, окончила Московский университет СГА. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано и вокала. Выступала на многочисленных городских концертах, в том числе и Жемчужине Приморья, 10 лет занималась эстрадными, народными танцами и танцами хип-хоп, 3 года отдала большому теннису. Хобби: экстремальные виды спорта, сноуборд, лыжи, скейтборд и многое другое.
Адреса
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Кинетические игры в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Комплексное развитие в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Московский университет СГА (Современная Гуманитарная Академия), специальность "Психолог"
- Незаконченное высшее по специальности "Социальный работник" (ВГУЭС, 3 года обучения)
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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