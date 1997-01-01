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Грабовская Даша

Грабовская Даша

6.9 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 8 лет
Адреса
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Кинетические игры в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Комплексное развитие в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Московский университет СГА (Современная Гуманитарная Академия), специальность "Психолог"
  • Незаконченное высшее по специальности "Социальный работник" (ВГУЭС, 3 года обучения)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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