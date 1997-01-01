Грицай Леонид Викторович

Адреса
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Волейбол для детей в Pacific Volley School:
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (914) 666-25-40
Волейбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе
Звание
- КМС России по волейболу
Образование
- ВГУЭС (педагог по физической культуре и спорту).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 1е место в Открытом турнире по пляжному волейболу на кубок ректора МГУ 2017г. Владивосток.
- 3е место в Континентальном кубке 2015 по пляжному волейболу, 3 этап, Австрия.
- 1е место в Nestea Pro Beach tour Turkey 2015.
- 1е место в Континетальном кубке 2015 по пляжному волейболу, 2 этап, Сербия.
- 1е место в Чемпионате Азербайджана по пляжному волейболу 2014г.
- 2е место в Чемпионате России по волейболу 2013, Высшая лига Б, г.Воронеж.
- 3е место в Чемпионате России по пляжному волейболу среди студентов 2010г.
- 1е место в Кубке Приморского по волейболу 2012г, г.Владивосток.
- 3е место в Чемпионате России по пляжному волейболу среди студентов 2009г.
- 1е место в Чемпионате Дальнего Востока по волейболу 2008г, г.Хабаровск.
Опыт работы
- 2014-2015 гг. Игрок сборной Азербайджана по пляжному волейболу.
- 2013-2014 гг. Спортсмен инструктор ВК «Кристалл» г.Воронеж.
- 2011 г. Спортсмен-инструктор ВК «Приморье» г.Владивосток.
- 2007-2010 гг. Игрок сборной приморского края по пляжному волейболу ВК «Волейбол-Приморье».
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 23 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 45 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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