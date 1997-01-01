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Грицай Леонид Викторович

Грицай Леонид Викторович

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Волейбол
Стаж 5 лет
Адреса
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Волейбол для детей в Pacific Volley School:
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (914) 666-25-40
Волейбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (423) 276-10-10
  • +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС России по волейболу

Образование

  • ВГУЭС (педагог по физической культуре и спорту).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 1е место в Открытом турнире по пляжному волейболу на кубок ректора МГУ 2017г. Владивосток.
  • 3е место в Континентальном кубке 2015 по пляжному волейболу, 3 этап, Австрия.
  • 1е место в Nestea Pro Beach tour Turkey 2015.
  • 1е место в Континетальном кубке 2015 по пляжному волейболу, 2 этап, Сербия.
  • 1е место в Чемпионате Азербайджана по пляжному волейболу 2014г.
  • 2е место в Чемпионате России по волейболу 2013, Высшая лига Б, г.Воронеж.
  • 3е место в Чемпионате России по пляжному волейболу среди студентов 2010г.
  • 1е место в Кубке Приморского по волейболу 2012г, г.Владивосток.
  • 3е место в Чемпионате России по пляжному волейболу среди студентов 2009г.
  • 1е место в Чемпионате Дальнего Востока по волейболу 2008г, г.Хабаровск.

Опыт работы

  • 2014-2015 гг. Игрок сборной Азербайджана по пляжному волейболу.
  • 2013-2014 гг. Спортсмен инструктор ВК «Кристалл» г.Воронеж.
  • 2011 г. Спортсмен-инструктор ВК «Приморье» г.Владивосток.
  • 2007-2010 гг. Игрок сборной приморского края по пляжному волейболу ВК «Волейбол-Приморье».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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