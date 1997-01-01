Гриняк Виктор Михайлович

Адреса
Показать адреса на карте
Секция программирования в Детской IT-школе "Wodigy":
Владивосток, Некрасовская, ул. Гоголя, 41
- +7 (914) 703-59-36
- +7 (423) 273-59-36
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, доктор технических наук
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...