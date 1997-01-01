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Гуцол Валерия

Гуцол Валерия

6.0 Рейтинг
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Танцы, Художественная гимнастика
Стаж не указан
Адреса
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Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по художественной гимнастике

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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