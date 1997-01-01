Гуцол Валерия
Занималась гимнастикой с 4-х лет. Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Призер дальневосточных и международных турниров. Участница соревнований Приморского края. Победительница ежегодного турнира «Ника» во Владивостоке.
Адреса
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Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по художественной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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