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Халус Кузьма

Халус Кузьма

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Капоэйра
Стаж 11 лет
Адреса
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Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а
  • +7 (423) 275-13-16
Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93
  • +7 (423) 275-13-16
Информация о преподавателе

Звание

  • Инструктор Капоэйры в Федерации капоэйры

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Тренировки начал в группе «Axe capoeira» (Аше капоэйра) в г. Москва, тренер Ян Шаститко, под руководством местре Бахао. Одна из первых групп, появившихся в России.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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