Иванчикова Евгения Юрьевна
Имеет ряд дипломов от Администрации города Владивостока за вклад в воспитание и развитие подростков, а также за учатсие в различных фестивалях в области образования. Заняла 1 место в городском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в 2013 году.
Адреса
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"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
- +7 (423) 231-80-66
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог высшей квалификационной категории
Образование
- Уссурийский государственный педагогический институт, специальность – педагогика и психология, квалификация – педагог-психолог (2004 год).
- Владивостокский Педагогический Колледж №1, специальность – преподавание в начальных классах, специализация «учитель информатики», квалификация – учитель начальных классов (2001 год).
Курсы повышения квалификации
- «Интеграция систем общего и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования», кафедра воспитания и дополнительного образования ПК ИРО (2014 год).
Участие в соревнованиях
- Награждена Дипломом от Администрации Владивостока за победу в конкурсной номинации «Программы и методики дополнительного образования» на Фестивале образовательных инноваций «Образование-2011».
- Награждена Дипломом от Администрации города Владивостока за успешную презентацию работы в кружке «Юный пользователь ПК» в конгрессной программе Фестиваля образовательных инноваций «Образование-2013».
- Награждена Благодарственным письмом от Администрации города Владивостока за большой личный вклад в воспитание и развитие подростков, 2013 год.
- Награждена Дипломом администрации города Владивостока за 1 место в городском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в 2013 году.
- В 2011 году победила в номинации «Программы и методики дополнительного образования» (Программа кружка «Трёхмерная графика и анимация») на в Фестивале образовательных инноваций «Образование».
Опыт работы
- Принимала участие в городском семинаре директоров учреждений дополнительного образования, проводила мастер-класс «Создание эффективной презентации» и открытое занятие (2012 год).
- Принимала участие в Фестивале образовательных инноваций «Образование» (2010-2014 года).
- Принимала учатсие в краевом конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2014 год), получила диплом финалиста и ценный подарок.
Титулованные ученики
- Один из учеников занял 1 место среди 6 классов Приморского края и вошёл в 2% лучших по России в Международном дистанционном конкурсе по информатике «Бобёр» (2013 год).
- Также ученики участвовали в городском конкурсе «Мой город» и заняли первые места в номинациях: Красоты, Культура, Морская специфика (2012 год); Морская специфика, Спорт (2013 год); Владивосток – город будущего (2014 год).
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