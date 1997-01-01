Иванчикова Евгения Юрьевна

Имеет ряд дипломов от Администрации города Владивостока за вклад в воспитание и развитие подростков, а также за учатсие в различных фестивалях в области образования. Заняла 1 место в городском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в 2013 году.