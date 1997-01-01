Иванов Павел

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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Мастер-класс LIL G(venezuela) & Taisuke(Japan) 2011 - Breaking
- Мастер-класс Booba (France; Breaking)
- Мастер-класс Hong 10 & Ronnie "Red Bull Bc One Stars" (Korea; USA; Breaking)
- Мастер-класс Tony Rock (Russia; Breaking)
- Мастер-класс Robin(Russia; Breaking)
- Мастер-класс Lilou (France; Breaking)
Участие в соревнованиях
- Best Young Bboy 24 мая 2015 1 место номинация Breaking; powermove
- Let's dance 2015 1 место Breaking; powermove
- King of the Beat 1 место 2015 Breaking
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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