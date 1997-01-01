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Иванов Павел

Иванов Павел

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 3 года
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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Мастер-класс LIL G(venezuela) & Taisuke(Japan) 2011 - Breaking
  • Мастер-класс Booba (France; Breaking)
  • Мастер-класс Hong 10 & Ronnie "Red Bull Bc One Stars" (Korea; USA; Breaking)
  • Мастер-класс Tony Rock (Russia; Breaking)
  • Мастер-класс Robin(Russia; Breaking)
  • Мастер-класс Lilou (France; Breaking)

Участие в соревнованиях

  • Best Young Bboy 24 мая 2015 1 место номинация Breaking; powermove
  • Let's dance 2015 1 место Breaking; powermove
  • King of the Beat 1 место 2015 Breaking

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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