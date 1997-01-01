Иванова Инна Вадимовна

Адреса
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Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12Б
Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
- +7 (423) 293-92-82
Информация о преподавателе
Звание
- Художественный руководитель, преподаватель современных направлений (house/hip-hop)
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Лауреат знака городской премии "Молодёжный вектор"
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ученики и преподаватели студии являются многократными участниками, призерами и победителями различных городских, российских и международных танцевальных фестивалей (таких как, "Реверанс", "Folkdance" г. Владивосток, "World of Dance" г. Санкт-Петербург, "HIP-HOP INTERNATION" г. Москва , "KEEP on Dancing" Китай, г. Пекин, "JUST DEBOUT" Франция, г. Париж)
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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