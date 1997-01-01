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Иванова Инна Вадимовна

Иванова Инна Вадимовна

8.0 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12Б
Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
  • +7 (423) 293-92-82
Информация о преподавателе

Звание

  • Художественный руководитель, преподаватель современных направлений (house/hip-hop)

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Лауреат знака городской премии "Молодёжный вектор"

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ученики и преподаватели студии являются многократными участниками, призерами и победителями различных городских, российских и международных танцевальных фестивалей (таких как, "Реверанс", "Folkdance" г. Владивосток, "World of Dance" г. Санкт-Петербург, "HIP-HOP INTERNATION" г. Москва , "KEEP on Dancing" Китай, г. Пекин, "JUST DEBOUT" Франция, г. Париж)
1 отзыв

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