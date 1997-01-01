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Калмыков Денис

Калмыков Денис

7.9 Рейтинг
1 Отзывов
Кикбоксинг
Стаж 7 лет
Адреса
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Кикбоксинг в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (423) 276-10-10
  • +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по кикбоксингу

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Судья 1 категории

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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