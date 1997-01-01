Калмыков Денис

Адреса
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Кикбоксинг в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по кикбоксингу
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Судья 1 категории
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 17Стаж не указанОтзывов: 17
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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