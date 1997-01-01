Кандинский Александр Александрович

Адреса
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Айкидо в группе выходного дня во Всестилевой Федерации Айкидо:
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2а
- +7 (924) 242-42-45
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Государственная академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Специализация — восточные единоборства.
Курсы повышения квалификации
- Тренерская квалификация и инструкторская лицензия Tendo World Aikido, выданная Кензи Симизу (мастер имеет 8 дан айкидо).
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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