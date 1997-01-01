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Кандинский Александр Александрович

Кандинский Александр Александрович

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Айкидо
Стаж 17 лет
Адреса
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Айкидо в группе выходного дня во Всестилевой Федерации Айкидо:
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2а
  • +7 (924) 242-42-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Государственная академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Специализация — восточные единоборства.

Курсы повышения квалификации

  • Тренерская квалификация и инструкторская лицензия Tendo World Aikido, выданная Кензи Симизу (мастер имеет 8 дан айкидо).

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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