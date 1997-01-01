Кандинский Александр Александрович

Имеет 3 дан айкидо (дан - ранг преподавателя по степени мастерства). Преподает айкидо с 2003 года. Имеет тренерскую квалификацию и инструкторскую лицензию Tendo World Aikido, выданную Кензи Симизу (мастер имеет 8 дан айкидо).