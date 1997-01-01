Каневская София Игоревна
Для меня дети - это маленькие боги. Они не боятся никого и ничего. Не боятся показаться смешными, не боятся неудач, не боятся учиться чему-то новому, не боятся оступиться, они не боятся делать шаги. Они берут меня за руки, и мы вместе делаем эти шаги.
Адреса
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Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29
- +7 (423) 207-92-07
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог-хореограф
Образование
- Врач педиатр, ГОУ ВПО ТГМУ Минздравсоцразвития России, 2013г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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