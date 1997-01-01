Каневская София Игоревна

Для меня дети - это маленькие боги. Они не боятся никого и ничего. Не боятся показаться смешными, не боятся неудач, не боятся учиться чему-то новому, не боятся оступиться, они не боятся делать шаги. Они берут меня за руки, и мы вместе делаем эти шаги.