Карпеченко Виталий
Актёр театра и кино, педагог по актёрскому мастерству, режиссёр. Член «Союза театральных деятелей РФ» (2017г).
Адреса
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Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Окончил Дальневосточную Государственную Академию искусств по специальности "Актёр драматического театра и кино", 2015 год.
- Выпускник «X международной летней театральной школы СТД РФ под рук. А. А. Калягина», 2016 год, г. Москва (Звенигород).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Драматический театр Тихоокеанского флота, 2014 - 2017 годы.
- Имеет большой опыт работы с детьми и взрослыми в разных театральных студиях г. Владивостока.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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