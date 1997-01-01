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Карпеченко Виталий

Карпеченко Виталий

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Актерское мастерство
Стаж не указан
Адреса
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Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
  • +7 (904) 623-26-49
  • +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Окончил Дальневосточную Государственную Академию искусств по специальности "Актёр драматического театра и кино", 2015 год.
  • Выпускник «X международной летней театральной школы СТД РФ под рук. А. А. Калягина», 2016 год, г. Москва (Звенигород).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Драматический театр Тихоокеанского флота, 2014 - 2017 годы.
  • Имеет большой опыт работы с детьми и взрослыми в разных театральных студиях г. Владивостока.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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