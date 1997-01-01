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Кашицина Анастасия

Кашицина Анастасия

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Фитнес, Общая физическая подготовка
Стаж 5 лет
Адреса
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Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
  • +7 (914) 792-44-16
  • +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Действующая танцовщица в профессиональной студии «V_P one».
  • Тренер инструктор различных фитнес программ: Body Shape, Stretching, Extreme fitness, Пилатес, степ-аэробика, танцевальный фитнес и тд.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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