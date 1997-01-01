Кашицина Анастасия

Адреса
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Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Действующая танцовщица в профессиональной студии «V_P one».
- Тренер инструктор различных фитнес программ: Body Shape, Stretching, Extreme fitness, Пилатес, степ-аэробика, танцевальный фитнес и тд.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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