Клеопова Юлия Игоревна

Адреса
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Джаз-модерн в школе танцев "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Детская хореография в школе "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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