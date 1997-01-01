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Клеопова Юлия Игоревна

Клеопова Юлия Игоревна

6.5 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 15 лет
Адреса
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Джаз-модерн в школе танцев "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
  • +7 (423) 271-59-67
  • +7 (914) 965-88-28
Детская хореография в школе "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
  • +7 (423) 271-59-67
  • +7 (914) 965-88-28
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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