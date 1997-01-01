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Клокова Алина Романовна

Клокова Алина Романовна

6.8 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 7 лет
Адреса
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Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 14
Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Лауреат 2-го международного фестиваля «Пусть всегда будет солнце» в город Далянь, 2013 год.
  • Лауреат 1-й степени международного фестиваля «Internetional Tourism Festivalional», 2010 год.
  • Трехкратный лауреат 1 и 2 степени, а также дипломант 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса современной хореографии «Танцевальный квартал».
  • Трехкратный лауреат 1, 2 и 3 степени регионального конкурса хореографических коллективов «Соломенная шляпка», 2012-2014 годы.
  • Двукратный лауреат 1 степени 5-го всероссийского фестиваля-конкурса эстрадного танца «Жемчужный дельфин», 2012-2013 годы.
  • Двухкратный дипломант 1 степени «Искусство. Молодость. Талант», 2012-2013 годы.
  • Лауреат 1 степени открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка опоры».
  • Дипломант 3 степени Открытого международного детско-юношеского конкурса хореографического искусства «VLADDANCECITY».
  • Лауреат 2 степени Открытого регионального фестиваля молодёжного творчества «FOLK CITY FESTIVAL».
  • Двукратный лауреат (2 и 3 места) в городском конкурсе хореографического искусства «Танцевальный мир без границ».

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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