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Кохно Анна

Кохно Анна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Фитнес
Стаж 7 лет
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Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е
  • +7 (423) 231-01-64
  • +7 (423) 251-87-45
Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б
  • +7 (423) 261-33-15
Информация о преподавателе

Звание

  • Инструктор по фитнесу международного класса

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • ВГУЭС, инструктор групповых программ.
  • ITS (Школа фитнеса) по напралениям Pilates ART bacis, Athletic Stretch.
  • НОУ «Педагогический колледж фитнеса», инструктор по фитнесу международного класса
  • Школа танца «Шеридэнс».
  • Студия танца «Магнифико».

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Опыт профессиональных занятий - 9 лет.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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