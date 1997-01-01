Кохно Анна

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Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б
- +7 (423) 261-33-15
Информация о преподавателе
Звание
- Инструктор по фитнесу международного класса
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- ВГУЭС, инструктор групповых программ.
- ITS (Школа фитнеса) по напралениям Pilates ART bacis, Athletic Stretch.
- НОУ «Педагогический колледж фитнеса», инструктор по фитнесу международного класса
- Школа танца «Шеридэнс».
- Студия танца «Магнифико».
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Опыт профессиональных занятий - 9 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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