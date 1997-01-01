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Колосова Евгения Владимировна

Колосова Евгения Владимировна

6.8 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие
Стаж 6 лет
Адреса
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Подготовка к школе в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
  • +7 (423) 255-09-09
Развивающие занятия в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
  • +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Психология и педагогика дошкольного образования, квалификация - воспитатель.
  • Антикризисное управление предприятием, квалификация - экономист-менеджер.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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