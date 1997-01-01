Колосова Евгения Владимировна

Адреса
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Подготовка к школе в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
- +7 (423) 255-09-09
Развивающие занятия в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
- +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Психология и педагогика дошкольного образования, квалификация - воспитатель.
- Антикризисное управление предприятием, квалификация - экономист-менеджер.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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