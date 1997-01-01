Колягина Анна

Имеет первую педагогическую категорию. За педагогическую деятельность награждена грамотами администрации г. Владивостока. Лауреат городского конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», дипломант и победитель детской номинации краевого педагогического конкурса «Сердце отдаю детям».