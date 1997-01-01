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Колягина Анна

Колягина Анна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Вокал
Стаж 12 лет
Адреса
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Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
  • +7 (904) 623-26-49
  • +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Приморский Краевой Музыкальный колледж.
  • Дальневосточная государственная Академия Искусств (с отличием).
  • На данный момент является аспиранткой Дальневосточного государственного института искусств.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • За педагогическую деятельность награждена грамотами администрации г. Владивостока.
  • Лауреат городского конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
  • Дипломант и победитель детской номинации краевого педагогического конкурса «Сердце отдаю детям».

Опыт работы

  • Научная деятельность – участие в международных научных конференциях, статьи в журналах ВАК.
  • Имеет свой творческий коллектив.

Титулованные ученики

  • Ученики неоднократно становились лауреатами городских, краевых и всероссийских конкурсов в номинациях эстрадный вокал, художественное слово.
0 отзывов

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