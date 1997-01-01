Колягина Анна

Имеет первую педагогическую категорию. За педагогическую деятельность награждена грамотами администрации г. Владивостока. Лауреат городского конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», дипломант и победитель детской номинации краевого педагогического конкурса «Сердце отдаю детям».
Адреса
Показать адреса на карте
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Приморский Краевой Музыкальный колледж.
- Дальневосточная государственная Академия Искусств (с отличием).
- На данный момент является аспиранткой Дальневосточного государственного института искусств.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- За педагогическую деятельность награждена грамотами администрации г. Владивостока.
- Лауреат городского конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
- Дипломант и победитель детской номинации краевого педагогического конкурса «Сердце отдаю детям».
Опыт работы
- Научная деятельность – участие в международных научных конференциях, статьи в журналах ВАК.
- Имеет свой творческий коллектив.
Титулованные ученики
- Ученики неоднократно становились лауреатами городских, краевых и всероссийских конкурсов в номинациях эстрадный вокал, художественное слово.
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
-
Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...