Комиссаров Виктор Анисимович

Адреса
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Шахматный кружок в Клубе юных техников:
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 28
- +7 (423) 234-95-01
- +7 (423) 278-18-11
Шахматный кружок "Ладья" в Детском клубе "Старт":
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 14
- +7 (423) 234-99-67
- +7 (423) 220-67-21 , руководитель
Информация о преподавателе
Звание
- Подполковник запаса морской авиации
Образование
- Высшее, ДВПИ.
Курсы повышения квалификации
- ПИППКРО, Инновационные технологии социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей в условиях интернатных учреждений, 2011 год.
Участие в соревнованиях
- Имеет памятный знак Макарова.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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