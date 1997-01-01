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Комиссаров Виктор Анисимович

Комиссаров Виктор Анисимович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 26 лет
Адреса
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Шахматный кружок в Клубе юных техников:
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 28
  • +7 (423) 234-95-01
  • +7 (423) 278-18-11
Шахматный кружок "Ладья" в Детском клубе "Старт":
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 14
  • +7 (423) 234-99-67
  • +7 (423) 220-67-21 , руководитель
Информация о преподавателе

Звание

  • Подполковник запаса морской авиации

Образование

  • Высшее, ДВПИ.

Курсы повышения квалификации

  • ПИППКРО, Инновационные технологии социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей в условиях интернатных учреждений, 2011 год.

Участие в соревнованиях

  • Имеет памятный знак Макарова.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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