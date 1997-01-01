Кондакова Серафима

«Я считаю, что Арабский танец является самым женственным, гармоничным и полезным для женского здоровья танцем. Все начинается с принятия себя и, в первую очередь, особенностей своей фигуры и внешнего облика. Все движения Арабского танца настолько физиологичны и естественны для женщины, что начать ими заниматься можно с любого возраста не имея ни физической, ни хореографической подготовки. По мере освоения элементов Арабского танца изменяется самоощущение женщины, исчезают комплексы неполноценности. Становится понятно, что внешняя красота лепится из внутренних состояний. С повышением самооценки изменяется поведение женщины, она становится более раскованной, интересной для себя и окружающих. Происходит осознание своей единственности, и мир вокруг становится прекрасным!»