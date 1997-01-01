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Кондакова Серафима

Кондакова Серафима

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима":
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3
  • +7 (924) 137-22-56
Информация о преподавателе

Звание

  • педагог, хореограф, руководитель студии

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Победительница Шестого Дальневосточного Фестиваля «Маленький Египет» и Всероссийского Фестиваля исполнителей Беллиданса «Чарующий Восток» г. Владивосток
  • Победитель Дальневосточного Фестиваля и Фестиваля «Звезда Востока- 2014» г. Хабаровск
  • Победитель Кубка Ракии Хассан- 2013. г. Санкт-Петербург

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ученицы студии ежегодно становятся победительницами Дальневосточных конкурсов и Фестивалей по Восточным танцам
0 отзывов

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