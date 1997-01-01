Кондакова Серафима

«Я считаю, что Арабский танец является самым женственным, гармоничным и полезным для женского здоровья танцем. Все начинается с принятия себя и, в первую очередь, особенностей своей фигуры и внешнего облика. Все движения Арабского танца настолько физиологичны и естественны для женщины, что начать ими заниматься можно с любого возраста не имея ни физической, ни хореографической подготовки. По мере освоения элементов Арабского танца изменяется самоощущение женщины, исчезают комплексы неполноценности. Становится понятно, что внешняя красота лепится из внутренних состояний. С повышением самооценки изменяется поведение женщины, она становится более раскованной, интересной для себя и окружающих. Происходит осознание своей единственности, и мир вокруг становится прекрасным!»
Адреса
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Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима":
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3
- +7 (924) 137-22-56
Информация о преподавателе
Звание
- педагог, хореограф, руководитель студии
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победительница Шестого Дальневосточного Фестиваля «Маленький Египет» и Всероссийского Фестиваля исполнителей Беллиданса «Чарующий Восток» г. Владивосток
- Победитель Дальневосточного Фестиваля и Фестиваля «Звезда Востока- 2014» г. Хабаровск
- Победитель Кубка Ракии Хассан- 2013. г. Санкт-Петербург
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ученицы студии ежегодно становятся победительницами Дальневосточных конкурсов и Фестивалей по Восточным танцам
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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