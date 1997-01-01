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Кошарная Александра Викторовна

Кошарная Александра Викторовна

8.0 Рейтинг
2 Отзывов
Хореография
Стаж 18 лет
Адреса
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Ритмика в клубе "Счастливый малыш":
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30
  • +7 (423) 270-60-85
Классические танцы в клубе "Счастливый малыш":
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
  • +7 (423) 270-60-85
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный институт культуры, специальность: педагог-хореограф ДО, руководитель танцевального коллектива

Курсы повышения квалификации

  • Мастер -класс: Музыкально-ритмическое образование детей младшего дошкольного возраста

Участие в соревнованиях

  • Дипломант и лауреат городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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