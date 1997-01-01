Кошарная Александра Викторовна
Дипломант и лауреат городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей.
Адреса
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Ритмика в клубе "Счастливый малыш":
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (423) 270-60-85
Классические танцы в клубе "Счастливый малыш":
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (423) 270-60-85
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный институт культуры, специальность: педагог-хореограф ДО, руководитель танцевального коллектива
Курсы повышения квалификации
- Мастер -класс: Музыкально-ритмическое образование детей младшего дошкольного возраста
Участие в соревнованиях
- Дипломант и лауреат городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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