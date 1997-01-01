Ковалев Никита Андреевич
Судья 3 категории соревнований по рукопашному бою. Золотой призер Открытого чемпионата Дальнего Востока по Рукопашному Бою, 2014 год.
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Золотой призер Открытого чемпионата Дальнего Востока по Рукопашному Бою, посвящённого Дню Защитника Отечества (2014 год).
Опыт работы
- Судья 3 категории соревнований по рукопашному бою.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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