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Кравченко Надежда

Кравченко Надежда

6.0 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Танцы для детей в студии "Brilliant's":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 19в
  • +7 (423) 299-78-18
  • +7 (423) 292-08-88
  • +7 (904) 629-78-18
  • +7 (902) 524-20-10
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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1 отзыв

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