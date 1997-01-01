Кравченко Надежда

Адреса
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Танцы для детей в студии "Brilliant's":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 19в
- +7 (423) 299-78-18
- +7 (423) 292-08-88
- +7 (904) 629-78-18
- +7 (902) 524-20-10
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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