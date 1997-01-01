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Круликовская Юлия

Круликовская Юлия

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 15 лет
Адреса
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Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
  • +7 (423) 293-92-82
Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 150
  • +7 (423) 293-93-23
Информация о преподавателе

Звание

  • Хореограф, постановщик

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Евгений Сергеевич Щевцов (главный балетмейстер цирка на проспекте Вернадского, преподаватель в МГУКИ) Jazz-Modern, Afro-Jazz
  • Washington (популярный преподаватель House, участник команды " Soul Brooklyn), ныне солист группы Quest Pistols
  • Serge Lopes (Франция) hip-hop, house
  • Александр Паутов (Новосибирск) Jazz Funk
  • Niako (Франция) победитель Juste Debout 2008 hip-hop
  • Sasha Sherman - танцор, хореограф, инструктор международного класса, педагог студии танца " Street Jazz", "Model-357" (Москва)
  • Ayang (Shanghai) победитель Juste Debout 2011 house
  • Курс мастер классов Epic (Shanghai) июнь-август 2014, hip-hop, house, jazz-modern

Участие в соревнованиях

  • В 2008 г. прошла кастинг в группу поддержки баскетбольной команды "Спартак-Приморье", а также в шоу-балет " Алетейя"

Опыт работы

  • В 2009-2010 гг. работала в шоу Ефима Звеняцкого, при Приморском краевом академическом театре им М.Горького
  • В 2009-2010 гг.: хореограф-постановщик в ДальРыбвтузе (Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственных университет)
  • В 2012 г.: Talents of China (шоу талантов, работала в подтанцовке знаменитых китайских исполнителей)

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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