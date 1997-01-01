Круликовская Юлия

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Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
- +7 (423) 293-92-82
Направление "All style" в Студии танца "Forma":
Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 150
- +7 (423) 293-93-23
Информация о преподавателе
Звание
- Хореограф, постановщик
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Евгений Сергеевич Щевцов (главный балетмейстер цирка на проспекте Вернадского, преподаватель в МГУКИ) Jazz-Modern, Afro-Jazz
- Washington (популярный преподаватель House, участник команды " Soul Brooklyn), ныне солист группы Quest Pistols
- Serge Lopes (Франция) hip-hop, house
- Александр Паутов (Новосибирск) Jazz Funk
- Niako (Франция) победитель Juste Debout 2008 hip-hop
- Sasha Sherman - танцор, хореограф, инструктор международного класса, педагог студии танца " Street Jazz", "Model-357" (Москва)
- Ayang (Shanghai) победитель Juste Debout 2011 house
- Курс мастер классов Epic (Shanghai) июнь-август 2014, hip-hop, house, jazz-modern
Участие в соревнованиях
- В 2008 г. прошла кастинг в группу поддержки баскетбольной команды "Спартак-Приморье", а также в шоу-балет " Алетейя"
Опыт работы
- В 2009-2010 гг. работала в шоу Ефима Звеняцкого, при Приморском краевом академическом театре им М.Горького
- В 2009-2010 гг.: хореограф-постановщик в ДальРыбвтузе (Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственных университет)
- В 2012 г.: Talents of China (шоу талантов, работала в подтанцовке знаменитых китайских исполнителей)
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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