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Куделина Жанна Вячеславовна

Куделина Жанна Вячеславовна

8.0 Рейтинг
14 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 12 лет
Адреса
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Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29
  • +7 (423) 207-92-07
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог-хореограф

Образование

  • Экономист-менеджер по специальности экономика и управление на предприятии, ДВФУ, 2012 г.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
14 отзывов

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