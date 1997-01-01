Куделина Жанна Вячеславовна

Дети — воплощение бесконечной энергии, которую нужно постоянно направлять в правильное русло. Ребенок должен развиваться и совершенствоваться, со временем становиться пластичным, подвижным и чутким ко всему прекрасному. Именно, танец был, есть и остается лучшим способом самовыражения.