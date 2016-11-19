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Кулик Александр Александрович

Кулик Александр Александрович

9.7 Рейтинг
2 Отзывов
Футбол
Стаж 4 года
Адреса
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Секция футбола в ДФШ "Олимпико":
Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 207
Секция футбола в ДФШ "Олимпико":
Владивосток, Центр, ул. Капитана Шефнера, 2А
  • +7 (914) 703-04-08 , тренер Кулик Александр Александрович
  • +7 (924) 327-24-24 , по вопросам записи
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по футболу

Образование

  • Высшее образование по физической культуре и спорту

Курсы повышения квалификации

  • 19.11.2016 г.: ГАО ДПО "Приморский краевой институт развития образования" - "Формирование профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС основного общего образования (физическая культура)"

Участие в соревнованиях

  • Чемпионат города Владивостока по футболу 2018 г. - 2 место
  • Суперлига города Владивостока по мини-футболу 2018 г. - 2 место
  • Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2018 г. - 1 место
  • Кубок Приморского края по футболу 2017 г. - 1 место
  • Чемпионат города Владивостока по футболу 2017 г. - 1 место
  • Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2017 г. - 1 место
  • Открытый Кубок Приморского края по мини-футболу - 1 место
  • Чемпионат Приморского края по футболу 2016 г. - 1 место
  • Кубок Приморского края по футболу 2016 г. - 1 место
  • Чемпионат города Владивостока по футболу 2016 г. - 1 место
  • Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2016 г. - 1 место
  • Международные соревнования по мини-футболу с профессиональными командами Южной Кореи, г. Сеул, 2016 г. - 1 место
  • Чемпионат Дальнего Востока по мини-футболу 2015 г. - 1 место
  • Кубок Приморского края по футболу 2015 г. - 1 место

Опыт работы

  • 2015-2016 гг. - старший тренер ДФШ "Юниор"
  • 2015 г. - по настоящее время - тренер ДЮСШ по футболу г. Владивостока
  • 2016 г. - по настоящее время - главный тренер ДФШ "Олимпико"

Титулованные ученики

  • Чемпионы турнира "Футбол без границ 2018 г. " г. Владивосток (команда 2013 г.р.)
  • Чемпионы Приморского турнира "Уссурийская осень 2018 г." (команда 2012 г.р.)
  • Серебряные призеры турнира "Живи футболом 2018 г." (команда 2011 г.р.)
  • Чемпионы турнира по пляжному футболу «Песок Vl 2018 г.” г. Владивосток ( команда 2011-2012 г.р.)
  • Чемпионы турнира по футболу «Дошкольник 2018» г. Владивосток ( команда 2011-2012г.р.)
  • Чемпионы Приморского турнира, посвящённому Дню Защитника Отчества 2018 ( команды 2012 и 2011 г.р.)
  • Бронзовые призеры Приморского турнира «Уссурийская осень 2017» ( команда 2011 г.р.)
2 отзыва

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