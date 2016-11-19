Адреса
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Секция футбола в ДФШ "Олимпико":
Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 207
Секция футбола в ДФШ "Олимпико":
Владивосток, Центр, ул. Капитана Шефнера, 2А
- +7 (914) 703-04-08 , тренер Кулик Александр Александрович
- +7 (924) 327-24-24 , по вопросам записи
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по футболу
Образование
- Высшее образование по физической культуре и спорту
Курсы повышения квалификации
- 19.11.2016 г.: ГАО ДПО "Приморский краевой институт развития образования" - "Формирование профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС основного общего образования (физическая культура)"
Участие в соревнованиях
- Чемпионат города Владивостока по футболу 2018 г. - 2 место
- Суперлига города Владивостока по мини-футболу 2018 г. - 2 место
- Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2018 г. - 1 место
- Кубок Приморского края по футболу 2017 г. - 1 место
- Чемпионат города Владивостока по футболу 2017 г. - 1 место
- Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2017 г. - 1 место
- Открытый Кубок Приморского края по мини-футболу - 1 место
- Чемпионат Приморского края по футболу 2016 г. - 1 место
- Кубок Приморского края по футболу 2016 г. - 1 место
- Чемпионат города Владивостока по футболу 2016 г. - 1 место
- Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2016 г. - 1 место
- Международные соревнования по мини-футболу с профессиональными командами Южной Кореи, г. Сеул, 2016 г. - 1 место
- Чемпионат Дальнего Востока по мини-футболу 2015 г. - 1 место
- Кубок Приморского края по футболу 2015 г. - 1 место
Опыт работы
- 2015-2016 гг. - старший тренер ДФШ "Юниор"
- 2015 г. - по настоящее время - тренер ДЮСШ по футболу г. Владивостока
- 2016 г. - по настоящее время - главный тренер ДФШ "Олимпико"
Титулованные ученики
- Чемпионы турнира "Футбол без границ 2018 г. " г. Владивосток (команда 2013 г.р.)
- Чемпионы Приморского турнира "Уссурийская осень 2018 г." (команда 2012 г.р.)
- Серебряные призеры турнира "Живи футболом 2018 г." (команда 2011 г.р.)
- Чемпионы турнира по пляжному футболу «Песок Vl 2018 г.” г. Владивосток ( команда 2011-2012 г.р.)
- Чемпионы турнира по футболу «Дошкольник 2018» г. Владивосток ( команда 2011-2012г.р.)
- Чемпионы Приморского турнира, посвящённому Дню Защитника Отчества 2018 ( команды 2012 и 2011 г.р.)
- Бронзовые призеры Приморского турнира «Уссурийская осень 2017» ( команда 2011 г.р.)
2 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 2 годаОтзывов: 5Стаж не указанОтзывов: 5
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