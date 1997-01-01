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Кузнецова Анастасия Андреевна

Кузнецова Анастасия Андреевна

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Фитнес
Стаж 4 года
Адреса
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Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 14
Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Тренер-хореограф танцевального коллектива «Step by step».
  • Тренер группы фитнес бикини позирование.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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