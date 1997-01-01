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Кузнецова Наталья

Кузнецова Наталья

7.3 Рейтинг
2 Отзывов
Капоэйра
Стаж 7 лет
Адреса
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Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а
  • +7 (423) 275-13-16
Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93
  • +7 (423) 275-13-16
Информация о преподавателе

Звание

  • Инструктор Капоэйры

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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