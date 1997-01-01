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Лаптев Дмитрий Владимирович

Лаптев Дмитрий Владимирович

10.0 Рейтинг
1 Отзывов
Робототехника, Программирование
Стаж 17 лет
Адреса
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Робототехника в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
  • +7 (423) 231-80-66
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса, специальность «Экология и рациональное природопользование» (закончил с отличием, 2003 год).
  • Дальневосточный Геологический Институт ДВО РАН, аспирантура по направлению «геоэкология».
  • ФГОУ СПО «Приморский политехнический колледж», специальность «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

Курсы повышения квалификации

  • В 2003 году получил сертификаты RetraTech, Internet Fundamentals и «Работа в Windows 98».
  • В 2004 году получил сертификаты государственного образца Академии Велес «The basic computer preparation (Windows 95-2000)», «Work in Microsoft Windows XP», «Abjusment of office computers and home computers», «Maintenance service and repair of the personal computer».
  • В 2017 году прошел дистанционные курсы переподготовки в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» и получил диплом педагога дополнительного образования детей и взрослых.

Участие в соревнованиях

  • Награжден дипломом на открытом российском конкурсе НИРС в Санкт-Петербурге, 2001 год.
  • В 2005 году по итогам конкурса проектов Дальневосточного отделения РАН на 2006 год выиграл грант ДВО по теме «Стабильные изотопы атмосферных осадков Приморского края. Кислород и водород».
  • Занял 1 место и получил диплом за активное участие в VIII Международной научно практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей (2006 год).
  • Награжден грамотой ректора «За оригинальность исследования и активное участие в IX Международной научно практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей».

Опыт работы

  • Дальневосточный Геологический Институт ДВО РАН, младший научный сотрудник (2003 год), стаж работы - 5 лет.
  • МГУ им. Г. И. Невельского, Инженерный компьютерный центр Vector, заведующий лабораторией МО МНГК кафедры ММ и САПР (6 лет), затем генеральный директор ИКЦ Vector (6 лет).
  • МАОУ ДОД Центринформ, педагог дополнительного образования.
  • Во время учебы во ВГУЭС принимал участие в научных конференциях вуза, а также в городах Пенза, Хабаровск, Москва.
  • По гранту Российской Академии Наук под руководством профессора В. А. Чудаевой работал над темой «геохимическое состояние природных вод Приморья».
  • В 2004 году стажировался в Томске на базе Института Нефти и Газа (Научная школа С.Л. Шварцева).
  • Имеет опыт использования специализированного геохимического и гидрологического программного обеспечения.
  • Работал на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой ICP-MS. Имеет опыт исследования макросостава и микроэлементов природных вод и базового масс-спектрометрического анализа образцов.
  • В 2006 году участвовал в составлении резолюции правительству РФ по наиболее острым экологическим проблемам и путям их решения (в рамках Первого Международного экологического форума «Природа без границ»).
  • С 2008 по 2013 года участвовал в разработке информационных сред и модернизации автоматизированной системы организации обучения «Кобра». Данная система используется при обучении в Гимназии №2, а также для проверки уровня знаний будущих сотрудников рыбопромыслового флота.

Титулованные ученики

  • В 2015 году ученики приняли участие в конкурсе на базе Центра Робототехники (для детей от 5 до 9 лет) с моделью птеродактиля и заняли 3 место.
1 отзыв

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