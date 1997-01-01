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Лычуха Алексей Сергеевич

Лычуха Алексей Сергеевич

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Рукопашный бой
Стаж 8 лет
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
  • +7 (914) 792-44-16
  • +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою (2014 год).

Опыт работы

  • Является действующим спортсменом и членом сборной команды по рукопашному бою.
  • Занимается подготовкой спортсменов к участию в соревнованиях по рукопашному бою.

Титулованные ученики

  • Воспитанники занимали 2-е общекомандное место на чемпионате Приморского края в г. Уссурийске, где в личном первенстве из 11 человек 4 стали золотыми, 3 серебряными, 4 бронзовыми медалистами. 
0 отзывов

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