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Мацаева Анастасия

Мацаева Анастасия

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 4 года
Адреса
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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo":
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
  • +7 (423) 272-61-56
  • +7 (914) 792-61-56
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по художественной гимнастике

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Семинары: Проект Dance Music School DMS (г.Москва) Алексей Лопухов и Юрлов Степан, 2016г.
  • Мастер-классы по DANCEHALL: Jiff Bosman (Гаити - Россия), Ladyworld (Украина), Rafa (Испания), A.Elina (Москва), Claudio luis (Бразилия)
  • Мастер-классы по HIP HOP: Д.Черкозьянов (Москва), Halo (Корея), Izabella (Санкт-Петербург), Е. Решетникова (Москва)
  • Мастер-классы по CONTEMPORARY: Д.Щебет (Москва), Т. Пендик (Санкт-Петербург)
  • Мастер-классы по VOGUE: Maksim Vodoo (Краснодар), Alan (Санкт-Петербург)
  • Мастер-классы по JAZZ FUNK: A. Kolmogorov (Санкт-Петербург)
  • Мастер-классы по RHYTHMIC GYMNASTICS: Ксения Дудкина (Москва)
  • Мастер-классы по LOOKING: Ice (Шанхай)

Участие в соревнованиях

  • Всероссийский фестиваль-конкурс "Дальневосточный Арбат" - лауреат 1 степени.
  • Всероссийский открытый турнир в области искусств "Искусство. Молодость. Талант" - лауреат 1 степени.
  • "Жемчужный дельфин" - дипломант 1 степени.
  • Турнир "Ника" (Владивосток, 2016 год) - 1 место.
  • Всероссийские соревнования "Кубок ГТРК Ставрополье", 2016 год - 6 место.
  • Первенство г. Владивостока 2016 г. - 2 место место, 2013 год - 1 место.
  • Первенство Республики Бурятии "Орден Феникса", 2013 год - 3 место.
  • Дальневосточный танцевальный конкурс "Реверанс" 2016 год (Владивосток).
  • Дальневосточный танцевальный фестиваль Only top 2016 год (Владивосток).
  • Конкурс "Танцевальный бриз" (г.Фокино) 2012 год - лауреат.
  • Конкурс благотворительного фонда Алины Кабаевой, 2013 год.

Опыт работы

  • Тренер в танцевальной студии "ChicaGo" с 2016 г.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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