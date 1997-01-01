Мацаева Анастасия

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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo":
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
- +7 (423) 272-61-56
- +7 (914) 792-61-56
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по художественной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Семинары: Проект Dance Music School DMS (г.Москва) Алексей Лопухов и Юрлов Степан, 2016г.
- Мастер-классы по DANCEHALL: Jiff Bosman (Гаити - Россия), Ladyworld (Украина), Rafa (Испания), A.Elina (Москва), Claudio luis (Бразилия)
- Мастер-классы по HIP HOP: Д.Черкозьянов (Москва), Halo (Корея), Izabella (Санкт-Петербург), Е. Решетникова (Москва)
- Мастер-классы по CONTEMPORARY: Д.Щебет (Москва), Т. Пендик (Санкт-Петербург)
- Мастер-классы по VOGUE: Maksim Vodoo (Краснодар), Alan (Санкт-Петербург)
- Мастер-классы по JAZZ FUNK: A. Kolmogorov (Санкт-Петербург)
- Мастер-классы по RHYTHMIC GYMNASTICS: Ксения Дудкина (Москва)
- Мастер-классы по LOOKING: Ice (Шанхай)
Участие в соревнованиях
- Всероссийский фестиваль-конкурс "Дальневосточный Арбат" - лауреат 1 степени.
- Всероссийский открытый турнир в области искусств "Искусство. Молодость. Талант" - лауреат 1 степени.
- "Жемчужный дельфин" - дипломант 1 степени.
- Турнир "Ника" (Владивосток, 2016 год) - 1 место.
- Всероссийские соревнования "Кубок ГТРК Ставрополье", 2016 год - 6 место.
- Первенство г. Владивостока 2016 г. - 2 место место, 2013 год - 1 место.
- Первенство Республики Бурятии "Орден Феникса", 2013 год - 3 место.
- Дальневосточный танцевальный конкурс "Реверанс" 2016 год (Владивосток).
- Дальневосточный танцевальный фестиваль Only top 2016 год (Владивосток).
- Конкурс "Танцевальный бриз" (г.Фокино) 2012 год - лауреат.
- Конкурс благотворительного фонда Алины Кабаевой, 2013 год.
Опыт работы
- Тренер в танцевальной студии "ChicaGo" с 2016 г.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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